160 trabajadores sindicalizados del IMSS en SLP han enfermado de Covid; uno murió

En lo que va de la pandemia de la Covid-19, se han contagiado 160 trabajadores sindicalizados, de los cuales uno murió, reportó Claudio Zalazar Hernández, secretario general de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Aunado a ello, indicó que al momento se registran 42 empleados catalogados como sospechosos a la enfermedad.

Lamentó que un sector de la población no cree en la pandemia ni dimensiona la problemática. Ejemplo de ello, que acudan a eventos masivos, no respetan la sana distancia o que no portan cubrebocas, dijo.

Advirtió que algunas personas siguen sin atender las citadas recomendaciones y puede colapsarse la atención médica en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Planteó la necesidad de establecer medidas más drásticas, incluso suspensión de garantías, aunque esa disposición depende del Ejecutivo y Legislativo federal.

"Es una situación difícil. En el Seguro Social, los trabajadores IMSS están en la mejor disposición, sin embargo, los hospitales ya están rebasando su capacidad. Desgraciadamente si seguimos así, se va a complicar más", comentó.