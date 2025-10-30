41% de fugas de agua en la capital, sin ser atendidas

Durante el tercer trimestre del 2025, el Organismo Intermunicipal de Agua Potables, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos (Interapas) solo atendió el 58.64 por ciento de las fugas de agua reportadas en el mencionado periodo, de acuerdo con el más reciente informe publicado por el propio organismo operador de agua.

Según el informe trimestral de Indicadores de Resultados del Interapas, correspondiente al periodo de julio a septiembre, se registró un total de mil 567 fugas de aguas reportadas ante el organismo y en la zona de injerencia del Interapas; sin embargo, tan solo se atendieron un total de 919.

De forma específica, durante el tercer trimestre del año se registraron un total de 447 fugas correspondientes del Sistema AGUASYS y redes, de las cuales solo fueron atendidas un total de 204, lo que representa un 45.6 por ciento con respecto del total reportado por el organismo.

Mientras que por parte del programa Fuga Cero, se registraron un total de mil 120 fugas de agua reportadas, de las cuales se atendieron un total de 715 fugas reparadas, lo que equivale a un 63.8 por ciento de efectividad en la atención de reportes.

De forma general, si bien se registró una ligera alza anual, el indicador de atención a fugas cayó en 7.4 puntos porcentuales a comparación del segundo trimestre del 2025, cuando se atendieron el 66.05 por ciento de las fugas reportadas. En el primer trimestre del año la atención alcanzó el 84.5 por ciento de los reportes.

Asimismo en el propio informe el Interapas reconoció que se mantiene el 37.28 por ciento de la población del Municipio de San Luis Potosí, presenta problema de escasez de agua potable, cuando las potabilizadoras dejan de operar por falta de captación de agua en las presas, cuando El Realito deja de mandar agua y el 40 por ciento de la población de Soledad de Graciano Sánchez, por infraestructura hidráulica obsoleta.