REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

91% de IAAS en SLP se originaron en hospitales

La Dirección General de Epidemiología reveló datos alarmantes

Por Rolando Morales

Agosto 25, 2025 03:02 p.m.
A
Del total de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) registradas en cinco meses del 2025 en San Luis Potosí, el 91 por ciento se generaron dentro de las unidades hospitalarias, según la Dirección General de Epidemiología (DGE).

Precisa que entre enero y mayo de 2025, se detectaron mil 332 pacientes afectados durante la atención médica, de ellos mil 208 adquiridas, es decir, dentro de la unidad notificante; y 124 importadas, o sea, detectadas al ingreso o durante la estancia del paciente, cuya investigación epidemiológica concluye que fueron adquiridas durante una atención de salud externa.

Es decir, que el 91 por ciento o poco más de nueve de cada 10 casos de este tipo de personas hospitalizadas, presentaron las infecciones al interior del hospital.

De acuerdo con el informe epidémico, 619 fueron definidas clínicamente y 713 confirmadas por laboratorio de microbiología.

Si bien el documento no estableció las causas por entidad, en lo general se ubicaron: neumonía asociada a ventilador (NAV), infección de vías urinarias asociada a catéter urinario IVU-CU e ITS relacionada a catéter central (ITS - CC).

La DGE advierte que afectan tanto a pacientes, visitantes, y profesionales de la salud. Estas infecciones no sólo disminuyen la calidad de vida de los pacientes afectados, sino que también prolongan las estancias hospitalarias, contribuyen a la resistencia a los antimicrobianos y elevan las tasas de mortalidad.

Aunado a ello, conllevan implicaciones económicas, al requerir tratamientos adicionales, nuevos estudios de laboratorio y de gabinete, aislamiento de pacientes y uso de otros recursos hospitalarios por tiempo extendido.

