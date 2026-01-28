"A donde podamos, vamos a asistir", dice Cepeda sobre Fitur

Después de acudir a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España, Yolanda Cepeda Echavarría, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno del Estado, defendió que San Luis Potosí tuviera presencia en el evento mundial, pues es necesario generar mayor inversión en promoción turística.

Declaró que los resultados de acudir consisten en posicionar la marca San Luis Potosí como destino turístico, así como reuniones con la Sectur federal y convenio de colaboración con la presidencia nacional de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco- Servitur).

Justificó la asistencia de J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado a la Fitur, en el "acompañamiento" a la delegación potosina, acudir a entrevistas con inversionistas y como representante del gobernador del estado.

La funcionaria estatal adelantó que, en el transcurso del 2025 se desarrollarán más ferias en diferentes países del mundo, por lo tanto, a donde "nosotros podamos ir, vamos a asistir porque si no hablamos de la grandeza de San Luis (...) no nos van a conocer", sostuvo.

Aseguró que las agencias de viajes, las empresas dedicadas a realizar recorridos y las compañías hoteleras solicitaron a la Sectur aumentar la inversión en turismo, por ello, consideró útil que el estado acuda a este tipo de reuniones mundiales.