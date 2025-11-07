A la UASLP "nunca le ha faltado un peso": Sefin

Cada año se firma un convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la asignación de recursos a la UASLP, cuyo acuerdo no depende de la Secretaría de Finanzas (Sefin), pero se debe subscribir, atajó Damaris Grajeda Acosta, directora general de Planeación y Presupuesto de dicha dependencia estatal.

En siete días vence el plazo que la dependencia estatal estableció para cubrir el adeudo de 229 millones 103 mil 497.00 pesos con la casa de estudios potosina, catalogado como un gasto “extraordinario”.

“Así es, esto es año con año (se firma el convenio), pero esa decisión no está en nuestras manos. La federación nos manda convenios y nosotros debemos de firmar”, reconoció la entrevistada.

Grajeda Acosta explicó que el Gobierno del Estado, a través de la Sefin, debe llevar a cabo la oficialización del acuerdo, para que las universidades accedan a recursos procedentes del convenio de 'pari passu', es decir, financiación estatal y federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuestionada sobre si el estado está obligado a firmar el documento, aunque no exista suficiencia presupuestaria para cubrir las aportaciones estatales, defendió que la Sefin ministra “todo el apoyo” necesario para las universidades.

“Los apoyamos al 100 por ciento con la parte estatal. Como ustedes saben, ellos no se ven afectados nunca con su cierre. Nunca les ha faltado un peso, los maestros tienen su nómina, siguen sus gastos de operación. Entonces los apoyamos absolutamente en todo lo que necesitan”, remató.