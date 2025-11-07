logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

A la UASLP "nunca le ha faltado un peso": Sefin

El gobierno ministra “todo el apoyo” necesario para las universidades, atajó Grajeda Acosta

Por Redacción

Noviembre 07, 2025 12:43 p.m.
A
A la UASLP nunca le ha faltado un peso: Sefin

Cada año se firma un convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la asignación de recursos a la UASLP, cuyo acuerdo no depende de la Secretaría de Finanzas (Sefin), pero se debe subscribir, atajó Damaris Grajeda Acosta, directora general de Planeación y Presupuesto de dicha dependencia estatal.

En siete días vence el plazo que la dependencia estatal estableció para cubrir el adeudo de 229 millones 103 mil 497.00 pesos con la casa de estudios potosina, catalogado como un gasto “extraordinario”.

“Así es, esto es año con año (se firma el convenio), pero esa decisión no está en nuestras manos. La federación nos manda convenios y nosotros debemos de firmar”, reconoció la entrevistada.

Grajeda Acosta explicó que el Gobierno del Estado, a través de la Sefin, debe llevar a cabo la oficialización del acuerdo, para que las universidades accedan a recursos procedentes del convenio de 'pari passu', es decir, financiación estatal y federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuestionada sobre si el estado está obligado a firmar el documento, aunque no exista suficiencia presupuestaria para cubrir las aportaciones estatales, defendió que la Sefin ministra “todo el apoyo” necesario para las universidades.

“Los apoyamos al 100 por ciento con la parte estatal. Como ustedes saben, ellos no se ven afectados nunca con su cierre. Nunca les ha faltado un peso, los maestros tienen su nómina, siguen sus gastos de operación. Entonces los apoyamos absolutamente en todo lo que necesitan”, remató.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

A la UASLP nunca le ha faltado un peso: Sefin
A la UASLP nunca le ha faltado un peso: Sefin

A la UASLP "nunca le ha faltado un peso": Sefin

SLP

PULSO

El gobierno ministra “todo el apoyo” necesario para las universidades, atajó Grajeda Acosta

Plantea RGC mínimo de 15 mil pesos a policías para evitar corrupción
Plantea RGC mínimo de 15 mil pesos a policías para evitar corrupción

Plantea RGC mínimo de 15 mil pesos a policías para evitar corrupción

SLP

Rubén Pacheco

Señaló que la iniciativa será presentada al Congreso y también busca dignificar su labor

TEESLP presenta su propuesta de gasto por 44 mdp para 2026
TEESLP presenta su propuesta de gasto por 44 mdp para 2026

TEESLP presenta su propuesta de gasto por 44 mdp para 2026

SLP

Ana Paula Vázquez

En ausencia de elecciones, el Tribunal Electoral se prepara para mantener su operatividad

Indígenas instalan plantón por sus derechos en Palacio Municipal
Indígenas instalan plantón por sus derechos en Palacio Municipal

Indígenas instalan plantón por sus derechos en Palacio Municipal

SLP

Rolando Morales

Exponen abandono de programas para sus representados en la capital