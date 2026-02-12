A "Los Peralta" de Tlaxcala "sólo les quedó la fama": SSPC

Ya no se tiene conocimiento que la agrupación pandilleril "Los Peralta" o "Clan Peralta" siga operando, sino que ahora solo "les ha quedado la fama", informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Caracterizada por estar conformada por familiares, es una de las pandillas más conocidas en las últimas dos décadas en la capital, residentes de las colonias Guanos y barrio de Tlaxcala, según registros hemerográficos.

El mando policial refirió que las intervenciones de la Guardia Civil Estatal (GCE) para disuadir riñas pandilleriles y otros delitos cometidos por estos grupos, se concentran principalmente en colonias del cuadrante centro.

"En Tlaxcala tenemos mucha comunicación con ellos, sobre todo cuando vienen sus fiestas patronales, nosotros hacemos presencia desde que inicia hasta que termina, y no hemos tenido ningún incidente", comentó.

Refirió que, si bien es posible establecer una relación de cuántas agrupaciones de pandilleros existen en la ciudad y la zona metropolitana, al momento se cuenta con ella, sin embargo, derivado de la presencia policial mediante el operativo Convoy, se buscará definir un padrón.

"Tiene razón, ya no es como en otros tiempos cuando estaba el primer operativo de Convoy, que había una gran cantidad de pandillas. Yo creo que ha bajado, pero sí hay una presencia importante en algunas colonias", admitió.

Una de las últimas apariciones se reportó el 27 de julio de 2011, cuando la policía estatal detuvo a Juan Manuel N. de 27 años de edad por haber sustraído objetos de una casa en el fraccionamiento El Refugio, quien dijo pertenecer a dicho grupo delictivo.