Abren convocatoria 2026 para integrarse a la Policía Penitenciaria en SLP

SSPC estatal pide bachillerato y edad de 18 a 32 años.

Por Redacción

Febrero 17, 2026 11:06 a.m.
A
Reclutamiento para custodios en SLP.

Reclutamiento para custodios en SLP.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado emitió la convocatoria 2026 para el reclutamiento de policías penitenciarios en San Luis Potosí.

Requisitos y proceso de selección para policías penitenciarios

De acuerdo con la información oficial, las y los aspirantes deberán ser mexicanos por nacimiento, contar con bachillerato concluido, tener entre 18 y 32 años, acreditar buena salud física y mental y no registrar antecedentes penales ni procesos vigentes por delitos dolosos.

También se establecen criterios relacionados con estatura, índice de masa corporal, tatuajes y perforaciones, además de disponibilidad para cambio de residencia y cumplimiento de lineamientos disciplinarios.

Para participar, las personas interesadas deberán entregar en original y dos copias documentación como solicitud de ingreso, exposición de motivos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado de estudios, identificación oficial, licencia de manejo vigente, carta de no antecedentes penales, currículum vitae y fotografías recientes, entre otros requisitos señalados en la convocatoria.

Convocatoria abierta 2026.

Detalles del curso de formación y entrega de documentos

El proceso contempla revisión documental, exámenes médicos y psicométricos, entrevistas laborales y evaluaciones de control de confianza.

Quienes acrediten estas etapas podrán ingresar al Curso Básico de Formación Inicial, con duración mínima de tres meses, donde deberán cumplir con requisitos académicos y disciplinarios. Durante ese periodo recibirán una beca mensual.

Mujer quiso introducir "cristal" al penal de La Pila

Una mujer que pretendía meter más de 300 gramos de cristal al penal de La Pila, fue detectada por custodios de revisión quienes procedieron a su detención para ponerla a disposición de las autoridades...

La recepción de documentos se realiza en la Academia de Seguridad en San Luis Potosí y en Ciudad Valles, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. La convocatoria completa está disponible en el portal oficial de la Secretaría de Seguridad estatal.

