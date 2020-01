Abrirán mañana el nuevo brazo del distribuidor Juárez; recomiendan no circular a más de 40 km/h

Después de seis meses de retraso en la conclusión de las obras en el distribuidor Juárez, Marcos Rosales Vega, titular de la Junta Estatal de Caminos aseguró que sólo están ajustando detalles de pintura para finalmente poner esa vialidad en operación, lo que ocurrirá mañana viernes 3 de enero.

Puntualizó que esa obra cumple con las normas en materia de construcción, así como con los estudios pertinentes, por lo que descartó que la curva del nuevo brazo superior represente un riesgo.

"El proyecto cumple con las normas, si no, el proyecto no se hubiera autorizado por las autoridades federales, sabemos que es una vuelta muy pronunciada, en la que el automovilista deberá tener cuidado y no circular a alta velocidad".

Recomendó a los automovilistas no circular por ese brazo a más de 40 kilómetros por hora.

Dijo que el medio año de retraso en la entrega de la obra, no ocasionó ningún sobrecosto.

Aparte, el gobernador Juan Manuel Carreras López confirmó que mañana pondrán en operación los brazos del distribuidor vial Benito Juárez.

Confió en que los ciudadanos se adapten y cuenten con una nueva ruta de acceso para el próximo regreso a clases.

Consideró importante el tema de la movilidad, seguridad y desarrollo económico en este 2020, por lo que en esta materia continuarán coordinándose con los Ayuntamientos de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez.

Refirió que permanecerán atentos a apoyar el tema de la movilidad, por lo que no descartó que en próximas fechas el municipio podría concertar varias obras como la ampliación del puente Pemex.

Carreras López indicó que otro proyecto importante será la vía alterna a la carretera 57, la cual podría desarrollarse en el primer semestre de este año, ya que cuenta con el apoyo del gobierno federal con quien dijo que trabajan muy de la mano.