“Abundan acusaciones falsas contra maestros”

Existen muchos casos de falsas denuncias contra profesores, generadas por problemas personales, venganzas y situaciones políticas, lo cual provoca miedo entre las y los maestros, aseveró Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

“Estamos a expensas de la interpretación que den los padres de familia y Derechos Humanos. Está bien que las leyes hoy estén a favor de nuestros alumnos y alumnas menores, sin embargo, hoy necesitamos una ley que pueda equilibrar y permitir que los maestros se puedan desempeñar profesionalmente”, remarcó.

Lamentó que si un mentor le llama la atención a un alumno y el padre de familia lo interprete mal, el profesor puede perder el empleo, tal como sucedió en un centro educativo, donde un maestro le dijo al estudiante “Pásale al salón, chaparrito”, y esto generó que el tutor lo acusara de discriminación.

Justificó que la dependencia siempre encabezará las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), porque brinda servicios educativos a una población escolar de 860 mil alumnos y alumnas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recordó que hace varios meses el Gobierno del Estado presentó una iniciativa para proteger el personal docente contra demandas o señalamiento infundados e injustas, porque en la actualidad existe relajación de conductas en las escuelas “porque el maestro ya no se quiere meter en problemas”.

“En las 8 mil escuelas que tenemos hay incidencias, incidentes, situaciones. Tenemos la operación mochila dos veces por mes. Hay padres de familia que no están de acuerdo, pero firman al inicio del ciclo que autorizan”, concluyó.