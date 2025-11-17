logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

“Abundan acusaciones falsas contra maestros”

SEGE lidera quejas ante CEDH para proteger a 860 mil alumnos

Por Rubén Pacheco

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
“Abundan acusaciones falsas contra maestros”

Existen muchos casos de falsas denuncias contra profesores, generadas por problemas personales, venganzas y situaciones políticas, lo cual provoca miedo entre las y los maestros, aseveró Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

“Estamos a expensas de la interpretación que den los padres de familia y Derechos Humanos. Está bien que las leyes hoy estén a favor de nuestros alumnos y alumnas menores, sin embargo, hoy necesitamos una ley que pueda equilibrar y permitir que los maestros se puedan desempeñar profesionalmente”, remarcó.

Lamentó que si un mentor le llama la atención a un alumno y el padre de familia lo interprete mal, el profesor puede perder el empleo, tal como sucedió en un centro educativo, donde un maestro le dijo al estudiante “Pásale al salón, chaparrito”, y esto generó que el tutor lo acusara de discriminación.

Justificó que la dependencia siempre encabezará las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), porque brinda servicios educativos a una población escolar de 860 mil alumnos y alumnas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recordó que hace varios meses el Gobierno del Estado presentó una iniciativa para proteger el personal docente contra demandas o señalamiento infundados e injustas, porque en la actualidad existe relajación de conductas en las escuelas “porque el maestro ya no se quiere meter en problemas”.

“En las 8 mil escuelas que tenemos hay incidencias, incidentes, situaciones. Tenemos la operación mochila dos veces por mes. Hay padres de familia que no están de acuerdo, pero firman al inicio del ciclo que autorizan”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ambulantes invaden las áreas peatonales
Ambulantes invaden las áreas peatonales

Ambulantes invaden las áreas peatonales

SLP

Samuel Moreno

Cada vez hay más informales con puestos más grandes

Municipio facilita trámites a la UUZI
Municipio facilita trámites a la UUZI

Municipio facilita trámites a la UUZI

SLP

Martín Rodríguez

Emiten recomendaciones para prevenir males respiratorios en escuelas
Emiten recomendaciones para prevenir males respiratorios en escuelas

Emiten recomendaciones para prevenir males respiratorios en escuelas

SLP

Leonel Mora

Retiran papeleras por el riesgo de temporada
Retiran papeleras por el riesgo de temporada

Retiran papeleras por el riesgo de temporada

SLP

Samuel Moreno

Depósitos son mal utilizados por ciudadanos inconscientes: Ecología