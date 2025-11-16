SEGE alerta por aumento de falsas denuncias contra maestros
El miedo entre los maestros se intensifica por malentendidos con padres de familia.
Existen muchos casos de falsas denuncias contra profesores, generadas por problemas personales, venganzas y situaciones políticas, lo cual provoca miedo entre las y los maestros, aseveró Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).
"Estamos a expensas de la interpretación que den los padres de familia y que Derechos Humanos está bien que las leyes hoy estén a favor de nuestros alumnos y alumnas menores, sin embargo, hoy necesitamos una ley que puede equilibrar y permitir que los maestros se puedan desempeñar profesionalmente", remarcó.
Lamentó que si un mentor le llama la atención a un alumno y el padre de familia lo interprete mal, el catedrático puede perder el empleo, tal como sucedió en un centro educativo, donde un maestro le dijo al estudiante "Pásale al salón, chaparrito", y esto generó que el tutor lo acusara de discriminación.
Justificó que la dependencia siempre encabezará las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), porque brinda servicios educativos a una población escolar de 860 mil alumnos y alumnas.
Rubén Pacheco
