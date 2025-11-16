SEGE alerta por aumento de falsas denuncias contra maestros

Existen muchos casos de falsas denuncias contra profesores, generadas por problemas personales, venganzas y situaciones políticas, lo cual provoca miedo entre las y los maestros, aseveró Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

"Estamos a expensas de la interpretación que den los padres de familia y que Derechos Humanos está bien que las leyes hoy estén a favor de nuestros alumnos y alumnas menores, sin embargo, hoy necesitamos una ley que puede equilibrar y permitir que los maestros se puedan desempeñar profesionalmente", remarcó.

Lamentó que si un mentor le llama la atención a un alumno y el padre de familia lo interprete mal, el catedrático puede perder el empleo, tal como sucedió en un centro educativo, donde un maestro le dijo al estudiante "Pásale al salón, chaparrito", y esto generó que el tutor lo acusara de discriminación.

Justificó que la dependencia siempre encabezará las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), porque brinda servicios educativos a una población escolar de 860 mil alumnos y alumnas.

