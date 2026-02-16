Aclara alcaldía confusión por obra vertical en Lomas

Luego de la inconformidad de vecinos de Lomas, tercera sección por la autorización de una obra vertical, el ayuntamiento de la capital aclaró lo correspondiente a los permisos de inmueble.

Por la mañana, las versiones del Ayuntamiento y los vecinos opositores chocaron, en torno al número de niveles autorizados para el desarrollo de vivienda vertical que se construye en la zona.

Mientras el alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que el proyecto contempla seis pisos y que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el Plan de Desarrollo Urbano, habitantes del sector difundieron una fotografía del aviso oficial colocado a las afueras de la obra en la que se indica que la construcción es de nueve niveles.

La confusión, señaló la alcaldía, radica en que los nueve niveles implican seis de forma vertical y tres de forma subterránea, pues la construcción planea estacionamientos.

En entrevista por la mañana, el Galindo Ceballos sostuvo que existe "cierta confusión" y afirmó que personal de Desarrollo Urbano ya sostuvo reuniones con los colonos para aclarar dudas.

Reiteró que el desarrollo está en el "límite correcto" tanto de altura como de densidad permitido para esa zona y que no se trata de una torre de mayor escala.

También señaló que el proyecto cuenta con factibilidades de agua y drenaje ya revisadas, y reconoció que el impacto vial es uno de los temas que más inquieta a los habitantes. Aun así, se comprometió a reunirse personalmente con ellos para revisar sus preocupaciones.

