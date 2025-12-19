Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en Tamazunchale

SLP.– La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) activó una Alerta Amber para la localización de Cristal Cruz Pérez, adolescente de 14 años de edad, quien fue vista por última vez el 12 de diciembre de 2025 en la localidad de San Francisco, municipio de Tamazunchale.

De acuerdo con la información oficial, la menor tuvo contacto con sus familiares por última vez en dicha localidad. Como señas particulares, se informó que mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión delgada y tez aperlada; tiene el cabello largo, ondulado y de color negro, cejas semipobladas, rostro ovalado y boca mediana.

Al momento de su desaparición vestía una sudadera color rosa con tejido multicolor en la parte central y en las mangas, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

La Fiscalía indicó que se realizan labores de investigación y búsqueda para dar con su paradero, al considerar que su integridad podría estar en riesgo. Asimismo, solicitó a la ciudadanía proporcionar cualquier información que contribuya a su localización.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los datos pueden ser reportados ante la Coordinación Estatal de Alerta Amber, ubicada en Volcán Tacaná número 115, fraccionamiento Cumbres de San Luis, o a los teléfonos 444 811 30 39 y 444 204 04 13, así como a través de las redes sociales oficiales de la FGESLP y Alerta Amber SLP.