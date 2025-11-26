Activan mapa de riesgo y refugios por frentes fríos en SLP
Protección Civil refuerza recorridos y habilita refugios ante bajas temperaturas
El Gobierno del Estado puso en marcha acciones de prevención invernal ante los frentes fríos que afectarán a San Luis Potosí en lo que resta de noviembre y diciembre.
Alerta del SMN por lluvias fuertes en SLP
Vientos podrían alcanzar hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) elaboró un mapa con las zonas de mayor riesgo para reforzar la atención a población vulnerable en todo el territorio.
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que se integró un concentrado de los 59 municipios, con énfasis en regiones de alta altitud del Altiplano y la Huasteca —como Real de Catorce y Xilitla— donde las temperaturas podrían descender de forma extrema e incluso generar nevadas.
Torres Sánchez explicó que el Programa Invernal contempla la entrega de colchonetas y cobijas, la habilitación de refugios temporales en coordinación con los ayuntamientos y recorridos para localizar a personas en situación de vulnerabilidad y trasladarlas a espacios seguros.
Señaló que estas acciones continuarán mientras persistan los sistemas frontales y el descenso de temperatura.
