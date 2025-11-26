logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Activan mapa de riesgo y refugios por frentes fríos en SLP

Protección Civil refuerza recorridos y habilita refugios ante bajas temperaturas

Por Redacción

Noviembre 26, 2025 07:47 p.m.
A
Activan mapa de riesgo y refugios por frentes fríos en SLP

El Gobierno del Estado puso en marcha acciones de prevención invernal ante los frentes fríos que afectarán a San Luis Potosí en lo que resta de noviembre y diciembre.

LEA TAMBIÉN

Alerta del SMN por lluvias fuertes en SLP

Vientos podrían alcanzar hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) elaboró un mapa con las zonas de mayor riesgo para reforzar la atención a población vulnerable en todo el territorio.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que se integró un concentrado de los 59 municipios, con énfasis en regiones de alta altitud del Altiplano y la Huasteca —como Real de Catorce y Xilitla— donde las temperaturas podrían descender de forma extrema e incluso generar nevadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Torres Sánchez explicó que el Programa Invernal contempla la entrega de colchonetas y cobijas, la habilitación de refugios temporales en coordinación con los ayuntamientos y recorridos para localizar a personas en situación de vulnerabilidad y trasladarlas a espacios seguros.

Señaló que estas acciones continuarán mientras persistan los sistemas frontales y el descenso de temperatura.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Activan mapa de riesgo y refugios por frentes fríos en SLP
Activan mapa de riesgo y refugios por frentes fríos en SLP

Activan mapa de riesgo y refugios por frentes fríos en SLP

SLP

Redacción

Protección Civil refuerza recorridos y habilita refugios ante bajas temperaturas

Desaire institucional, si no acude el rector al Congreso: Gámez
Desaire institucional, si no acude el rector al Congreso: Gámez

Desaire institucional, si no acude el rector al Congreso: Gámez

SLP

Redacción

Gámez Macías lamenta que Zermeño rechace la invitación para revisar temas presupuestales

Ceepac y rector, reuniones que mantiene en agenda el Congreso
Ceepac y rector, reuniones que mantiene en agenda el Congreso

Ceepac y rector, reuniones que mantiene en agenda el Congreso

SLP

Pulso Online

Hacienda citó a Paloma Blanco y al rector Zermeño

Estudiantes de la UASLP alertan sobre riesgo a la autonomía universitaria
Estudiantes de la UASLP alertan sobre riesgo a la autonomía universitaria

Estudiantes de la UASLP alertan sobre riesgo a la autonomía universitaria

SLP

Redacción

Rechazan la cita urgente del Congreso al rector y advierten riesgos