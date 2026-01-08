Activan protocolo sanitario por gusano barrenador en la Huasteca

Tras el reporte de la presencia del gusano barrenador en la Huasteca potosina, el Gobierno del Estado activó un protocolo de atención inmediata en coordinación con autoridades federales, luego de confirmarse un primer caso en el municipio de Tamuín, informó el gobernador Ricardo Gallardo.

El mandatario estatal señaló que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) ya trabaja de manera conjunta con el Gobierno federal para contener la situación y aplicar las medidas sanitarias correspondientes.

Precisó que, aunque hasta el momento se tiene detectado un solo caso, el riesgo de propagación obliga a actuar con rapidez. "Solamente hay un caso ahorita por el momento, pero un caso pueden ser muchos", advirtió.

Subrayó la importancia de atender de inmediato cualquier indicio que pueda poner en riesgo la actividad ganadera en la región Huasteca.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese contexto, el gobernador hizo un llamado directo a los productores y ganaderos, especialmente a quienes se dedican a la comercialización de ganado, para extremar precauciones y actuar con responsabilidad en la adquisición de animales, así como realizar los estudios sanitarios necesarios para evitar focos de infección en el estado.

Indicó que la Sedarh emitió ya un boletín oficial y mantiene comunicación con alcaldes y representantes del sector ganadero, a quienes se citó de emergencia, con el objetivo de reforzar las acciones de vigilancia y prevenir que el gusano barrenador se convierta en un problema sanitario de mayor escala.