Reportan caso de gusano barrenador en la Huasteca
La Asociación Ganadera Local informa sobre la preocupante infección de gusano barrenador en ganado en la región.
El reporte de que el gusano barrenador a la Huasteca potosina ha provocado que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) cite a alcaldes y a ganaderos de emergencia.
Como se temía desde hace poco más de seis meses, la mosca del gusano barrenador se hizo presente infectando, primero a un perro y, en segundo lugar, a un becerro en las praderas de Ébano.
En el mes de junio de 2025, se informó que el gusano barrenador estaba en el sureste del país, de acuerdo con datos del líder de la Asociación Ganadera Local, a cargo de Edgar Lárraga Ortega.
