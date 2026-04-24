Actuarán SCT y Fiscalía por agresión de taxistas a chofer de camión

A la par de iniciar un procedimiento administrativo, se mantiene coordinación la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar si se configura un delito en la reciente pelea entre taxistas y el chofer de un camión de transporte colectivo, informó Araceli Martínez Acosta, titular de Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El pasado 21 de abril, derivado de un leve accidente vial, un grupo de taxistas intentó linchar a un camionero de la ruta San José de Gomez-Satélite, que circulaba por la carretera a Rioverde.

Expuso que todo inició porque el chofer del camión causó daños a un taxi, en cuya unidad resultó lesionada una persona de la tercera edad, motivo por lo cual, varios taxistas decidieron perseguir y agredir al chófer.

"Esto generó caos, pánico con las personas que iban a bordo de la unidad de transporte colectivo. Es una práctica que no debe ser, sin embargo, estamos nosotros en coordinación la Fiscalía", exteriorizó.

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En entrevista, Martínez Acosta explicó que, como parte de las investigaciones administrativas, la SCT citará a los conductores inmiscuidos para que declaren y expongan lo que a su derecho convenga.