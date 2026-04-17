Acuerdan alza salarial en GM y evitan huelga

Trabajadores sindicalizados alcanzaron un incremento salarial de 11 por ciento en la planta General Motors Company.

De esta forma, se disiparon los temores ante la posibilidad de paro de actividades y por lo tanto de que dejaran de percibir sus sueldos, luego de que la huelga quedó conjurada.

El sindicato informó que el incremento salarial permite nivelar las percepciones a un grupo de 7 mil 200 trabajadores que ellos representan, mismo que será pagado con efecto retroactivo al 1 de abril.

Precisó que a partir del acuerdo, continuará con una gestión permanente de la mejora de las condiciones generales de trabajo, obviamente en términos de estabilidad laboral y de clima de paz.

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