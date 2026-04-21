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Acuíferos de SLP, al límite

8 de 19 acuíferos sobreexplotados; extracción rebasa recarga

Por Redacción

Abril 21, 2026 10:53 a.m.
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Acuíferos de SLP, al límite

En el marco del Día Estatal de las Aguas Subterráneas, autoridades estatales advirtieron sobre la presión que enfrentan los acuíferos en San Luis Potosí, particularmente el del Valle de San Luis, donde la extracción de agua ya supera el doble de su capacidad de recarga natural.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) informó que, además, en la zona conurbada las perforaciones de pozos han rebasado los 700 metros de profundidad, reflejo del agotamiento progresivo del recurso.

Durante la conmemoración, realizada por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, autoridades estatales, legislativas y representantes del sector coincidieron en la urgencia de implementar acciones para frenar el deterioro de los mantos acuíferos.

De acuerdo con datos oficiales, 8 de los 19 acuíferos del estado presentan condiciones de sobreexplotación, lo que pone en riesgo su disponibilidad a largo plazo.

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Ante este panorama, la CEA impulsa la campaña "Cada gota cuenta", con la que busca promover el uso responsable del agua y la participación ciudadana en su conservación, en medio de una crisis hídrica que se agudiza en la entidad.

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