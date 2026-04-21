Soledad, sin afectaciones mayores por lluvias

A diferencia de la capital, donde ya hubo cierres, en Soledad de Graciano Sánchez la lluvia no ha detenido la circulación, aunque sí dejó encharcamientos en distintos puntos que obligan a manejar con cuidado.

De acuerdo con el reporte de la mañana, el bulevar Río Santiago presenta acumulaciones ligeras de agua, pero se mantiene abierto. Lo mismo ocurre en la carretera a Matehuala, donde hay tramos con encharcamientos, sin que se haya suspendido el paso.

El resto de las vialidades —como Acceso Norte, Arenal, carretera a Rioverde, bulevar Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí— reportan flujo normal, aunque bajo condiciones de pavimento mojado.

También siguen en operación avenida de los Cactus, avenida de los Valles, Privadas de la Hacienda y Ponciano Arriaga, sin reportes de cierres.

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Las autoridades advierten que el riesgo no está en el cierre de calles, sino en la confianza al volante: piden evitar zonas con acumulación de agua, no usar el celular mientras se conduce y bajar la velocidad, sobre todo en tramos donde el agua ya empieza a cubrir el asfalto.