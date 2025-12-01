logo pulso
ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

Acumula SLP 3 mil 505 casos de VIH desde 2014

La cifra representa el 1.9 por ciento del total nacional que asciende a los 187 mil 596 casos

Por Redacción

Diciembre 01, 2025 02:03 p.m.
Acumula SLP 3 mil 505 casos de VIH desde 2014

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA, el estado de San Luis Potosí registra un acumulado histórico de más de 3 mil casos confirmados de infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud Federal.

Según los datos del Informe Histórico de VIH con base en los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, la entidad potosina ha acumulado un total de 3 mil 505 casos notificados de VIH entre 2014 a la fecha del 2025, cifra que representa el 1.9 por ciento del total nacional que asciende a los 187 mil 596 casos.

De forma específica sobre este acumulado histórico, el 85 por ciento corresponden a hombres, los cuales equivalen al 85 por ciento del total, mientras que tan solo 507 corresponden a mujeres, las cuales equivalen al 14.4 por ciento con respecto del total.

Hasta el momento el año con la mayor incidencia de casos ha sido el 2024 con un total de 419 casos notificados y en el 2025 se han contabilizado un total de 354, de los cuales 286 son hombres y 68 mujeres e implica una incidencia de 12 casos por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, el total acumulado actual del 2025 de la entidad se desagrega en 181 casos.

SLP

