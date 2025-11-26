Disponible, fármaco vs. el VIH

CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Salud, a través del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), pone a disposición un medicamento que salvaría del contagio de VIH a una quién se hubiera expuesto a un relación riesgosa.

Josué Obed Aguillón Pérez, encargado médico del Capasits, comentó que ante el repunte de casos de VIH, el Centro a su cargo cuenta con un medicamento que elimina el riesgo de desarrollar el virus del VIH, en caso de haberse expuesto o arriesgado en una relación o por haber tenido algún accidente o manipulación de instrumentales.

El medicamento tiene por nombre el de Emtrictabina-Tenofovir 200/245 miligramos y son dos Retrovirales en una sola pastilla.

Este medicamento está disponible en el Capasits, en Rosas del Tepeyac.

El médico refirió que además de ello, “siempre hay que tener presente el uso del condón, puesto que este medicamento no protege contra otras enfermedades de transmisión sexual”.