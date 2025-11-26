logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Disponible, fármaco vs. el VIH

Por Redacción

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Disponible, fármaco vs. el VIH

CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Salud, a través del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), pone a disposición un medicamento que salvaría del contagio de VIH a una quién se hubiera expuesto a un relación riesgosa.

Josué Obed Aguillón Pérez, encargado médico del Capasits, comentó que ante el repunte de casos de VIH, el Centro a su cargo cuenta con un medicamento que elimina el riesgo de desarrollar el virus del VIH, en caso de haberse expuesto o arriesgado en una relación o por haber tenido algún accidente o manipulación de instrumentales.

El medicamento tiene por nombre el de Emtrictabina-Tenofovir 200/245 miligramos y son dos Retrovirales en una sola pastilla.

Este medicamento está disponible en el Capasits, en Rosas del Tepeyac.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El médico refirió que además de ello, “siempre hay que tener presente el uso del condón, puesto que este medicamento no protege contra otras enfermedades de transmisión sexual”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rehabilitan fachada de la Catedral
Rehabilitan fachada de la Catedral

Rehabilitan fachada de la Catedral

SLP

Jesús Vázquez

Difunde iglesia de Matehuala cambios generados por las obras

Corren por la inclusión
Corren por la inclusión

Corren por la inclusión

SLP

Jesús Vázquez

Circulan billetes falsos en Matehuala
Circulan billetes falsos en Matehuala

Circulan billetes falsos en Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Alertan por circulación de dinero apócrifo

Pocas escuelas imparten inglés en la Huasteca
Pocas escuelas imparten inglés en la Huasteca

Pocas escuelas imparten inglés en la Huasteca

SLP

Redacción