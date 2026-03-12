logo pulso
Acusa CEA al Consejo Hídrico de querer "figurar y politizar"

Martínez Sánchez señaló que debe aportar conforme a la ley y no frenar el desarrollo urbano

Por Rubén Pacheco

Marzo 12, 2026 01:23 p.m.
El centro acuático Splash/Foto: Pulso

Ante la solicitud de audiencia del Consejo Hídrico Estatal (CHE) para tratar diversos temas, por ejemplo, la rehabilitación del centro acuático Splash, Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), dijo que dicho organismo sólo utiliza ese y otros casos para "figurar" y darle fines políticos.

"Yo creo que el tema del Splash, es algo de recreación para todos los potosinos y que lo único que buscan, es figurar y tratan de detener la situación", expresó.

El directivo estatal reconoció que cualquier asentamiento o desarrollo urbano o industrial requiere de agua, valoraciones técnicas, a donde se le invita al CHE para que tenga conocimiento, pero no "para figurar".

Opinó que la función del Consejo debería ser la de aportar "conforme a la ley", y no a través de posicionarse en asuntos donde se pretende detener el desarrollo de la ciudad.

Afirmó que ha sostenido reuniones y acercamientos con Jonathan Quintero, presidente del organismo ciudadano, una de ellas en noviembre pasado durante el denominado mes del agua.

"Verlo de manera que quieran figurar. La verdad, nosotros no nos vamos a prestar. Sí, completamente (es un tema político). Es como si tú en tu casa quisieras hacer un cuarto, por qué el vecino te tiene que decir porque va a ser de esa manera", remató.

LEA TAMBIÉN

Pide el CHE los detalles del Splash

El Consejo Hídrico Estatal de San Luis Potosí, solicitó formalmente a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) una reunión técnica para revisar el proyecto de rehabilitación y ampliación ...

