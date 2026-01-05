logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Fotogalería

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Acusan colapso en Interapas y exigen auditoría tras renuncia de director

Diputado solicita al IFSE revisar finanzas y operación del organismo operador de agua.

Por Redacción

Enero 05, 2026 05:15 p.m.
A
Acusan colapso en Interapas y exigen auditoría tras renuncia de director

Tras la renuncia de Jorge Daniel Hernández Delgadillo a la dirección del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas), el diputado local Luis Fernando Gámez Macías solicitó una auditoría inmediata al organismo operador, al considerar que su gestión dejó a la institución "sin rumbo".

El legislador calificó la administración saliente como "un fracaso", al señalar que la salida del director ocurre en medio de una crisis hídrica en la zona metropolitana, sin que se hayan presentado soluciones concretas para garantizar el abasto de agua.

Gámez Macías anunció que pedirá formalmente al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) una revisión integral de las finanzas y recursos del Interapas, con el objetivo de transparentar el uso de recursos materiales, financieros y humanos, ante las quejas recurrentes por la operación del sistema.

LEA TAMBIÉN

Salida de director de Interapas obedece a motivos de salud: Galindo

Su renuncia se venía dialogando desde hace varias semanas, explicó el alcalde

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El diputado afirmó que la renuncia no debe cerrar el tema, por lo que insistió en que la auditoría permitirá esclarecer el manejo presupuestal de un organismo que, dijo, no logró mejorar el servicio y profundizó los problemas de abastecimiento.

Asimismo, hizo un llamado a la Junta de Gobierno del Interapas para que informe de manera inmediata quién asumirá la responsabilidad del organismo, y criticó que el relevo se haya dado sin claridad ni comunicación pública.

Salida de director de Interapas obedece a motivos de salud: Galindo


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Acusan colapso en Interapas y exigen auditoría tras renuncia de director
Acusan colapso en Interapas y exigen auditoría tras renuncia de director

Acusan colapso en Interapas y exigen auditoría tras renuncia de director

SLP

Redacción

Diputado solicita al IFSE revisar finanzas y operación del organismo operador de agua.

Gallardo llama a su gabinete a redoblar esfuerzos en 2026
Gallardo llama a su gabinete a redoblar esfuerzos en 2026

Gallardo llama a su gabinete a redoblar esfuerzos en 2026

SLP

Redacción

El gobernador planteó acelerar obras de infraestructura

10 escuelas afectadas por vandalismo en vacaciones: SEGE
10 escuelas afectadas por vandalismo en vacaciones: SEGE

10 escuelas afectadas por vandalismo en vacaciones: SEGE

SLP

Samuel Moreno

Los hechos no derivaron en robos ni pérdidas materiales de consideración, dijo Torres Cedillo

Registra IMEI entrada de menos paisanos a SLP
Registra IMEI entrada de menos paisanos a SLP

Registra IMEI entrada de menos paisanos a SLP

SLP

Samuel Moreno

Hernández Segura señaló que arribaron poco más de 20 mil connacionales para fin de año