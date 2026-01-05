Acusan colapso en Interapas y exigen auditoría tras renuncia de director

Tras la renuncia de Jorge Daniel Hernández Delgadillo a la dirección del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas), el diputado local Luis Fernando Gámez Macías solicitó una auditoría inmediata al organismo operador, al considerar que su gestión dejó a la institución "sin rumbo".

El legislador calificó la administración saliente como "un fracaso", al señalar que la salida del director ocurre en medio de una crisis hídrica en la zona metropolitana, sin que se hayan presentado soluciones concretas para garantizar el abasto de agua.

Gámez Macías anunció que pedirá formalmente al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) una revisión integral de las finanzas y recursos del Interapas, con el objetivo de transparentar el uso de recursos materiales, financieros y humanos, ante las quejas recurrentes por la operación del sistema.

El diputado afirmó que la renuncia no debe cerrar el tema, por lo que insistió en que la auditoría permitirá esclarecer el manejo presupuestal de un organismo que, dijo, no logró mejorar el servicio y profundizó los problemas de abastecimiento.

Asimismo, hizo un llamado a la Junta de Gobierno del Interapas para que informe de manera inmediata quién asumirá la responsabilidad del organismo, y criticó que el relevo se haya dado sin claridad ni comunicación pública.

