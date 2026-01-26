logo pulso
Admite morenista problemas en federalización del sistema de salud

El diputado Emilio Rosas se pronunció sobre la necesidad de garantizar el abasto de medicamentos

Por Samuel Moreno

Enero 26, 2026 01:30 p.m.
A
Emilio Rosas Montiel / Foto: Pulso

Emilio Rosas Montiel / Foto: Pulso

El diputado local de Morena, Emilio Rosas Montiel, reconoció que el proceso de federalización del sistema de salud, particularmente a través del IMSS-Bienestar, enfrenta retos importantes, entre ellos el abasto de medicamentos, y afirmó que como representantes populares no pueden mantenerse al margen de una problemática que impacta directamente a la población.

Cuestionado sobre los señalamientos de partidos de oposición en torno a presuntas carencias de medicamentos en el sistema de salud, así como los exhortos planteados la semana pasada en la Comisión de Salud por legisladores del PRI, el morenista subrayó la necesidad de diferenciar entre posturas individuales y la posición institucional del grupo parlamentario.

"Es importante tener una postura como bancada, como grupo parlamentario de Morena, porque la opinión de un diputado en particular no necesariamente refleja una postura institucional del partido", señaló, al precisar que su opinión es a título personal.

Rosas Montiel recordó que la implementación del IMSS-Bienestar forma parte de un proceso iniciado durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo es la federalización del sistema de salud, una transformación profunda que, reconoció, conlleva desafíos operativos.

En el caso de San Luis Potosí, afirmó que no se puede ser indiferente ante las dificultades que se presentan en la transición. "Sabemos que es un proceso que tiene grandes desafíos y en San Luis Potosí no podemos ser indolentes", sostuvo.

El legislador enfatizó que, más allá del debate político, la prioridad debe ser garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía. "Como representante de todas y todos los potosinos, obviamente quiero que haya medicamentos y que exista una atención de salud digna", expresó.

Finalmente, insistió en que los problemas relacionados con el IMSS-Bienestar deben abordarse con responsabilidad y sin politización, privilegiando soluciones que permitan mejorar el funcionamiento del sistema y asegurar el acceso efectivo a medicamentos y servicios de salud para la población.

