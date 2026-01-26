Anuncian cierre total del Camino a la Presa de San José por filmación
La vialidad permanecerá sin acceso para vehículos, peatones y actividades deportivas
Autoridades informaron que el Camino a la Presa de San José permanecerá completamente cerrado debido a trabajos de filmación en la zona.
El cierre se llevará a cabo hoy lunes 26 de enero, en un horario de 04:00 a 22:00 horas, así como el miércoles 28 de enero.
Durante estos periodos no habrá paso para vehículos ni peatones, además de que se suspenderá cualquier actividad deportiva como caminata, corrida, ciclismo u otras, en toda el área.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones, evitar la zona y utilizar rutas alternas, con el fin de prevenir contratiempos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Anuncian cierre total del Camino a la Presa de San José por filmación
Redacción
La vialidad permanecerá sin acceso para vehículos, peatones y actividades deportivas
Árboles caídos e incendios dejan vientos en Soledad
Leonel Mora
Protección Civil informó sobre la situación actual en el municipio
Menor resulta herido por caída de quiosco en Morales (video)
Rolando Morales
El deterioro estructural de los kioscos en el Parque de Morales genera preocupación por la seguridad de los visitantes.