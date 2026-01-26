Anuncian cierre total del Camino a la Presa de San José por filmación

Autoridades informaron que el Camino a la Presa de San José permanecerá completamente cerrado debido a trabajos de filmación en la zona.

El cierre se llevará a cabo hoy lunes 26 de enero, en un horario de 04:00 a 22:00 horas, así como el miércoles 28 de enero.

Durante estos periodos no habrá paso para vehículos ni peatones, además de que se suspenderá cualquier actividad deportiva como caminata, corrida, ciclismo u otras, en toda el área.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones, evitar la zona y utilizar rutas alternas, con el fin de prevenir contratiempos.

