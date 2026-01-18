Adultos mayores, en riesgo de explotación en calles de SLP

La diputada Diana Ruelas Gaitán advirtió sobre la vulnerabilidad de personas adultas mayores en San Luis Potosí, particularmente ante prácticas como el forzamiento a la mendicidad, y propuso un punto de acuerdo para exigir acciones concretas al DIF Estatal y a los DIF de los 59 ayuntamientos.

El exhorto plantea reforzar la detección de posibles casos de explotación y poner en marcha campañas de información sobre los derechos de las personas adultas mayores, además de que las autoridades involucradas rindan, en un plazo máximo de cinco meses, un informe detallado al Congreso del Estado sobre acciones, programas, resultados y estadísticas de casos atendidos.

Ruelas Gaitán señaló que la atención a este sector requiere coordinación efectiva entre DIF, corporaciones de seguridad, servicios de salud y, en algunos casos, instancias de procuración de justicia, ya que la falta de comunicación y de protocolos claros retrasa la intervención y permite que los abusos se prolonguen.

La legisladora expuso que en San Luis Potosí viven 361 mil 599 personas de 60 años o más, lo que representa 12.8 % de la población, cifra que podría superar las 395 mil personas hacia finales de este año, lo que incrementa la demanda de apoyo emocional, orientación jurídica y vigilancia de derechos.

Advirtió que, además del forzamiento a la mendicidad, existen riesgos menos visibles como el abandono prolongado, la negligencia cotidiana, la apropiación de recursos económicos, el aislamiento injustificado y restricciones de movilidad sin sustento médico, situaciones que pueden pasar desapercibidas durante años.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis.