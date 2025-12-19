Advierte RGC que gobierno intervendría en manifestaciones del FCN
El estado actuará si las protestas afectan a terceros, precisó el gobernador
Luego que el Frente Cívico Nacional (FCN) anunció manifestaciones contra el Congreso del Estado por la aprobación de la "Ley gobernadora" o "Ley Esposa", el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, advirtió que, si las protestas generan afectaciones a terceras personas el estado intervendrá.
Previo a encabezar una celebración con elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Policía de Investigación (PDI) por el Día del Policía en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, adujo que todos los sectores de la población tienen derecho a protestar, siempre y cuando lo hagan con respeto y sin afectar a terceros.
"Si se lastima a terceras personas, entonces va a entrar el estado", complementó Gallardo Cardona.
En entrevista, el mandatario estatal refirió que no le genera preocupación la aplicación de medidas de presión, anunciadas por el organismo de la sociedad civil.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Yo no sé quién es ese Frente Cívico Potosino. Hasta apenas hoy lo acabo de conocer. Con todo respeto no tengo ninguna opinión del Frente Cívico", exteriorizó.
Video: Gallardo defiende "Ley Gobernadora" y pide "serenidad" a críticos
"Si el PAN o Morena se encabronan es porque no tienen perfiles", aseguró el gobernador
no te pierdas estas noticias
Bertha Alicia Garay, nueva titular de Oficialía Mayor en Soledad
Samuel Moreno
Sustituye a Luis Gerardo Ruíz Ibarra, quien presentó su renuncia hace unos días
Manifestaciones, un derecho ciudadano: Rocha Medina
Ana Paula Vázquez
El Frente Cívico Nacional anunció medidas de resistencia civil en el Congreso por la reforma electoral
Advierte RGC que gobierno intervendría en manifestaciones del FCN
Rubén Pacheco
El estado actuará si las protestas afectan a terceros, precisó el gobernador