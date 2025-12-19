Advierte RGC que gobierno intervendría en manifestaciones del FCN

Luego que el Frente Cívico Nacional (FCN) anunció manifestaciones contra el Congreso del Estado por la aprobación de la "Ley gobernadora" o "Ley Esposa", el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, advirtió que, si las protestas generan afectaciones a terceras personas el estado intervendrá.

Previo a encabezar una celebración con elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Policía de Investigación (PDI) por el Día del Policía en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, adujo que todos los sectores de la población tienen derecho a protestar, siempre y cuando lo hagan con respeto y sin afectar a terceros.

"Si se lastima a terceras personas, entonces va a entrar el estado", complementó Gallardo Cardona.

En entrevista, el mandatario estatal refirió que no le genera preocupación la aplicación de medidas de presión, anunciadas por el organismo de la sociedad civil.

"Yo no sé quién es ese Frente Cívico Potosino. Hasta apenas hoy lo acabo de conocer. Con todo respeto no tengo ninguna opinión del Frente Cívico", exteriorizó.