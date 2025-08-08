Advierten riesgos por abuso de créditos quirografarios

Entre los riesgos de solicitar créditos quirografarios en exceso está comprometer ingresos futuros inciertos, el posible aumento en las tasas de interés y la eventual necesidad de incrementar impuestos para elevar los ingresos, advirtió el doctor Oliver René Arroyo Leos, coordinador del Laboratorio Bursátil y Financiero de la Facultad de Economía de la UASLP.

Explicó que, en el mundo financiero, los créditos quirografarios son "a la palabra", de corto plazo, sin garantía física, respaldados por ingresos futuros, y que su tasa de interés suele ser más alta debido al mayor riesgo de impago.

"Los bancos prestan porque saben que van a recibir un beneficio. El problema es que la garantía que puede ofrecer el gobierno es sobre sus ingresos futuros vía impuestos o a través de las participaciones del gobierno federal. Es decir, se comprometen los ingresos futuros que pueda tener el estado en los próximos años", detalló.

Respecto a la disminución en la calificación crediticia del gobierno por parte de firmas como Fitch Ratings, señaló que era un escenario previsible, ya que estas empresas califican la capacidad de pago de las obligaciones.

"Si ya tienes mucho crédito, puede llegar el momento en que no puedas pagar de manera rápida. Si cada vez te endeudas más, el banco dirá que ya no tienes capacidad de pago y tu calificación será cada vez menor", indicó.

Aclaró que los créditos no son en sí mismos negativos, pues representan una herramienta de apalancamiento. El problema, dijo, es no tener certeza de la fuente para cubrirlos.

"En el futuro cercano, el gobierno podría verse en la necesidad de incrementar impuestos o aplicar medidas similares para aumentar sus ingresos. Pero gestionar créditos para resolver necesidades de liquidez o financiar gasto corriente no es una buena estrategia", concluyó.

