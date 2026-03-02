logo pulso
Advierten sobre intermediarios en venta de artesanías indígenas

El problema afecta principalmente la esterería, donde los precios se triplican al llegar al mercado

Por Rubén Pacheco

Marzo 02, 2026 01:58 p.m.
A
Advierten sobre intermediarios en venta de artesanías indígenas

Se ha detectado que intermediarios compran a bajo precio las artesanías de la comunidad indígena, y posteriormente los revenden a mayor costo, denunció Bernarda Reyes Hernández, directora del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (Indepi).

Expuso que el problema se da principalmente con la esterería, es decir, producción y elaboración de tapetes o alfombras de fibra vegetal, donde los compradores adquieren el producto en 50 o 60 pesos y luego se ofertan en el mercado entre 300 y 500 pesos.

Luego de acudir a la presentación del Festival del Artesano 2026 en el Centro de Negocios Potosí, advirtió que, incluso quienes se dedican a duplicar o triplicar los precios de las artesanías, acuden directamente hasta las comunidades para realizar las compras.

"Entonces en ese margen bueno hay un...creemos nosotros que hasta un cuanto de injusticia en este tema de intermediarios", criticó la exdiputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En entrevista, Reyes Hernández lamentó que, si bien el conocimiento de una generación a otra va fortaleciendo las creaciones, la complejidad para los pueblos y comunidades originarias se presenta al momento de comercializar.

