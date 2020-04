"Aislados, aislados, no, pero no ha habido fiestas", dice alcalde sobre paisanos que llegan a Venado

Al municipio de Venado han retornado 70 paisanos, a quienes la autoridad municipal tiene bien ubicados, sin embargo, aunque se les ha solicitado que se aíslen solamente se han evitado las reuniones de tipo social.

"Aislados, aislados no, pero no ha habido fiestas, no completamente encerrados pero sí están algo aislados", señaló el alcalde de Venado Guillermo Martínez Guerra.

Indicó que aparte a su localidad han llegado visitantes de Monterrey y Ciudad de México, por lo que continuarán redoblando las medidas sanitarias y lineamientos que continúen implementando las autoridades de salud.

Entre otras medidas para evitar las aglomeraciones, se cerro la plaza principal y puntos concurridos en los que acostumbran a reunirse los pobladores.

Dijo que al momento no hay casos de contagio en Venado, por lo que continuarán exhortando a los ciudadanos a redoblar las medidas sanitarias y crear conciencia respecto a la grave situación por la que se atraviesa a nivel mundial.

Mencionó que para crear conciencia, "en una televisora de Estados Unidos se está transmitiendo un spot en donde les pedimos a los paisanos que no visiten el municipio, pero aún así continuarán llegando los paisanos durante este fin de semana".