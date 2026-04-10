Ajustan estrategia para atender violencia contra mujeres en SLP

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí movió su estrategia de atención a mujeres víctimas de violencia, al coordinar a la Guardia Civil Estatal (GCE) con la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres).

En una reunión entre áreas especializadas en violencia de género y medidas de protección, junto con la encargada de despacho de Semujeres, Gloria Serrato Sánchez, se definieron acciones para mejorar la atención, canalización y orientación de víctimas.

También se planteó reforzar la coordinación con los centros LIBRE y mantener la capacitación del personal que atiende estos casos.

Entre las medidas, se mantiene el uso del Código Rosa, un esquema de apoyo que incluye atención psicológica, trabajo social y asesoría jurídica para mujeres en situación de riesgo.

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Las autoridades señalaron que el objetivo es mejorar la atención y fortalecer la red de apoyo para víctimas en el estado.