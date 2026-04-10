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Rescatan a niños abandonados y con hambre

Se trata de tres hermanitos que estaban en un domicilio de Barrio El Vergel

Por Redacción

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
A
Rescatan a niños abandonados y con hambre

Oficiales de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, rescataron a tres hermanitos presuntamente víctimas de abandono, quienes fueron localizados solos, sin comida y en condiciones insalubres al interior de una vivienda en la colonia Barrio El Vergel.

La intervención se derivó de un reporte ciudadano canalizado a través del Comité Ciudadano de Seguridad e Inteligencia Social, que alertó sobre el llanto de un niño en un domicilio de la calle Vergel de la Laguna, sin que se observara la presencia de algún adulto.

Al arribo, los agentes confirmaron la presencia de tres menores de 11, 7 y 1 año de edad, quienes se encontraban sin supervisión y sin alimentos.

De inmediato, los oficiales brindaron resguardo, contención y atención directa a los niños, priorizando su bienestar y seguridad.

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Conforme a los protocolos, los menores fueron canalizados a Trabajo Social de la Dirección de Justicia Municipal para su valoración médica y atención integral.

Posteriormente, el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes y se espera que se investiga la responsabilidad de los padres. 

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