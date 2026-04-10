Trailero se pasa el alto y mata a joven motociclista

Al pasarse el semáforo en rojo, un tráiler arrolló y dio muerte a un joven motociclista en la lateral del Anillo Periférico Norte y el puente de la Avenida del Sauce, todavía la unidad se llevó la moto incrustrada en la parte frontal hasta detenerse metros más adelante.

El hecho tuvo lugar cerca de la 10:30 horas de este viernes cuando un tráiler Kenworth de color rojo, circulaba por la lateral del Periférico Norte en dirección de la carretera a Zacatecas hacia la de Matehuala.

Según testigos, cuando arribó al cruce con la Avenida del Sauce, el conductor no respetó el semáforo en rojo y de esta forma arrolló con la parte frontal al joven, que en esos momentos cruzaba bajo el puente a bordo de una motocicleta color negro.

En el hecho el joven conductor quedó tirado a la orilla de la vía en donde tuvo una muerte inmediata ya que sufrió fractura expuesta de cráneo; en tanto, el tráiler todavía continuó rodando por varios metros con la motocicleta atorada en la parte frontal hasta que finalmente el conductor se detuvo.

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Tras el accidente, elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron al sitio para tomar conocimiento y el infortunado joven fue identificado con el nombre de Euuziel Alejandro, de 21 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Molinos del Rey, cercano al lugar del accidente.

Los agentes policiales pudieron realizar la detención del conductor del tráiler, el cual fue presentado ante el Ministerio Público en donde enfrenta el presunto delito de homicidio y daños por culpa, mientras que la unidad y la motocicleta fueron enviadas a una pensión en tanto se llevan a cabo las diligencias legales.

El cuerpo del infortunado joven fue enviado al Servicio Médico Legista, en donde sería entregado a los familiares para la sepultura correspondiente y las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General del Estado, que inició la carpeta respectiva.