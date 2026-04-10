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Procesan a acusado de violar a menores de edad

Por Redacción

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
A
Procesan a acusado de violar a menores de edad

Un Juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Cayetano "N", por su probable responsabilidad en el delito de violación específica con penalidad agravada, en concurso real homogéneo con el delito diverso de violación específica con penalidad agravada.

El delito fue cometido en Rioverde y al procesado se le cumplimentó la orden de aprehensión en el estado de Sinaloa, en donde se encontraba escondido.

Durante la audiencia, el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención del imputado y, tras analizar los datos de prueba presentados por la representación social, determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra.

Asimismo, el Juez de Control dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá privado de su libertad durante el desarrollo del proceso penal.

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De igual manera, la autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual la Fiscalía continuará con el fortalecimiento de la carpeta de investigación.

La Fiscalía desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente; posteriormente, el imputado fue localizado en el fraccionamiento Tellerías, en Mazatlán, Sinaloa, donde se encontraba oculto para evadir la acción de la justicia.

El mandamiento judicial tiene origen en hechos ocurridos a partir del mes de julio de 2025, en el municipio de Rioverde, donde el imputado, quien habitaba a un costado del domicilio de las víctimas, menores de edad y de identidad reservada, presuntamente cometió en diversas ocasiones actos de abuso sexual en su contra, hasta el mes de septiembre del mismo año.

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