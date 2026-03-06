Desaparece estudiante de la UAEM; comunidad universitaria en alerta

CUERNAVACA, Mor.- La comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se encuentra nuevamente en alerta con la desaparición de Stephany Alondra Contreras Galarza, estudiante de la Facultad de Nutrición.

Este caso ocurre días después de los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Bletrán y Karol Toledo Gómez, dos jóvenes universitarias localizadas sin vida en hechos distintos.

Sobre la desaparición de Stephany, de 18 años, se reportó que sus familiares no tienen comunicación con ella desde las 14:00 horas del jueves 5 de marzo, y la última referencia indica que se encontraba en la zona de Chamilpa, al norte de Cuernavaca.

Como señas particulares se informó que la joven mide entre 1.65 y 1.70 metros y es de tes morena.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con algunos medios locales, la madre de la joven, Georgy Contreras, ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la zona oriente de Morelos.

"Es falso que ya fue localizada y que está con nosotros, no es así, ella no está con nosotros", escribió en su cuenta de Facebook.