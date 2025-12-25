Alcalde entrega calle Colombia ya rehabilitada

Para un gobierno dinámico, cuyo objetivo es seguir mejorando la calidad de vida de las familias, no hay periodos vacacionales, afirmó este miércoles 24 de diciembre el alcalde Enrique Galindo Ceballos, al entregar una nueva obra vial: la rehabilitación integral de la Calle República de Colombia, desde la Calzada de Guadalupe a la Avenida Constitución.

Con esta obra, suman 116 las vialidades construidas o rehabilitadas en el año, cifra sin precedente en la Capital y que continuará incrementándose, ya que hay otros trabajos en proceso que serán entregadas antes de que concluya el año, señaló el Jefe del Gobierno de la Capital.

De manera simultánea, en el marco de la jornada 438 del programa Capital al 100, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, acompañado de vecinos, síndicos, regidores, directores y trabajadores municipales, encabezó una serie de acciones para mejorar las condiciones de la Colonia Satélite – Francisco I. Madero, como la limpieza de calles, arreglo de camellones y áreas verdes, así como el mejoramiento del alumbrado público.

Con respecto a la obra entregada, incluyó la pavimentación de 5 mil 350 metros cuadrados con concreto hidráulico, banquetas con rampas para personas con discapacidad, nuevas descargas sanitarias, tomas domiciliarias, pintura y señalética.

Asimismo, se hizo la reposición de un tramo de drenaje colapsado, que prácticamente había desaparecido, con lo que se solucionó un problema sanitario que ya afectaba a las familias y representaba un riesgo de daños a inmuebles de la zona.