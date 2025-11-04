logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alcalde lamenta asesinato de Carlos Manzo

El edil insistió en que el caso de Uruapan es un reflejo de la compleja situación de seguridad

Por Rolando Morales

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Alcalde lamenta asesinato de Carlos Manzo

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, lamentó el asesinato de su homólogo de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido recientemente, al señalar que este tipo de hechos generan un impacto en el ánimo social y evidencian los riesgos que enfrentan las autoridades municipales en materia de seguridad.

"Siempre un evento puede trastornar el estado de ánimo social en materia de seguridad. Lamentablemente, hoy es un alcalde el que sufre un lamentable y triste atentado", expresó Galindo Ceballos al referirse al homicidio del edil michoacano.

El presidente municipal recordó que conoció a Manzo durante una reunión de ciudades de América del Norte, en Washington, donde el edil de Uruapan ya promovía el movimiento del sombrero, una iniciativa que, dijo, surgió de la desesperación ante la violencia en su municipio. "Sabía que era arriesgado, pero era un movimiento legítimo de desesperación por lo que pasaba en Uruapan", añadió. Galindo consideró que el asesinato de Manzo podría detonar "un nuevo movimiento" social frente a la inseguridad que enfrentan los gobiernos locales, y reiteró sus condolencias por el hecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuestionado sobre si ha recibido amenazas en su calidad de alcalde, Galindo Ceballos aseguró que no. "Afortunadamente no. No me siento amenazado, ustedes saben que no uso escolta. Conozco muy bien el tema y en San Luis Potosí creo que estamos estables en ese sentido", declaró.

El edil insistió en que el caso de Uruapan es un reflejo de la compleja situación de seguridad que atraviesan algunos municipios del país, aunque sostuvo que la capital potosina mantiene estabilidad en esta materia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

R. Gallardo incrementa 250 mdp a los policías
R. Gallardo incrementa 250 mdp a los policías

R. Gallardo incrementa 250 mdp a los policías

SLP

Redacción

El aumento es un reconocimiento para toda la Secretaría e incluirá a trabajadores operativos y administrativos

Mortandad vial, muy alta en SLP
Mortandad vial, muy alta en SLP

Mortandad vial, muy alta en SLP

SLP

Rolando Morales

El estado es el quinto con mayor incidencia

Presidenta de AN condena asesinato de Carlos Manzo
Presidenta de AN condena asesinato de Carlos Manzo

Presidenta de AN condena asesinato de Carlos Manzo

SLP

Samuel Moreno

La senadora cuestionó estrategia de seguridad del Gobierno Federal ante hechos

Video | Triunfan en robótica, pero no llega apoyo
Video | Triunfan en robótica, pero no llega apoyo

Video | Triunfan en robótica, pero no llega apoyo

SLP

Naomi Alfaro

Honoré y su equipo necesitan recursos para representar a México en Singapur