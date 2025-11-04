Alcalde lamenta asesinato de Carlos Manzo

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, lamentó el asesinato de su homólogo de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido recientemente, al señalar que este tipo de hechos generan un impacto en el ánimo social y evidencian los riesgos que enfrentan las autoridades municipales en materia de seguridad.

"Siempre un evento puede trastornar el estado de ánimo social en materia de seguridad. Lamentablemente, hoy es un alcalde el que sufre un lamentable y triste atentado", expresó Galindo Ceballos al referirse al homicidio del edil michoacano.

El presidente municipal recordó que conoció a Manzo durante una reunión de ciudades de América del Norte, en Washington, donde el edil de Uruapan ya promovía el movimiento del sombrero, una iniciativa que, dijo, surgió de la desesperación ante la violencia en su municipio. "Sabía que era arriesgado, pero era un movimiento legítimo de desesperación por lo que pasaba en Uruapan", añadió. Galindo consideró que el asesinato de Manzo podría detonar "un nuevo movimiento" social frente a la inseguridad que enfrentan los gobiernos locales, y reiteró sus condolencias por el hecho.

Cuestionado sobre si ha recibido amenazas en su calidad de alcalde, Galindo Ceballos aseguró que no. "Afortunadamente no. No me siento amenazado, ustedes saben que no uso escolta. Conozco muy bien el tema y en San Luis Potosí creo que estamos estables en ese sentido", declaró.

El edil insistió en que el caso de Uruapan es un reflejo de la compleja situación de seguridad que atraviesan algunos municipios del país, aunque sostuvo que la capital potosina mantiene estabilidad en esta materia.