Presidenta de AN condena asesinato de Carlos Manzo

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y senadora de la República, Verónica Rodríguez Hernández, calificó como “lamentable” el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y cuestionó la eficacia de la estrategia de seguridad del Gobierno Federal ante este tipo de hechos.

Rodríguez Hernández señaló que, a pesar de que el presidente municipal había solicitado apoyo y protección, la respuesta gubernamental fue insuficiente. “Se evidenció la ineficacia del sistema de seguridad, porque incluso con colaboración federal no se logró salvarle la vida”, destacó, enfatizando la necesidad de acciones concretas más allá de condolencias y declaraciones.

La senadora insistió en que el Gobierno Federal debe revisar su estrategia de seguridad y acercarse a los municipios con mayores problemas de violencia para atender las necesidades de la ciudadanía. Además, se refirió al debate sobre la revocación de mandato, señalando que la ciudadanía debe contar con mecanismos para evaluar y exigir cuentas a sus gobernantes.

Por su parte, Adolfo Micalco, presidente de la Fundación Colosio en San Luis Potosí y representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó como inconcebible que se sigan registrando asesinatos como el de Carlos Manzo sin que las autoridades federales implementen acciones más eficientes para combatir al crimen organizado.

Desde el PRI destacaron la necesidad de dotar de mayor presupuesto a los esquemas de seguridad pública, tanto a nivel federal como estatal, para prevenir que la violencia organizada afecte a funcionarios, activistas y ciudadanos que levantan la voz ante las injusticias en el país.