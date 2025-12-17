Alcalde proyecta mantener el ritmo de pavimentación

El alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, informó que para 2026 se mantendrá un ritmo intensivo de intervención en calles y avenidas, similar al alcanzado durante los años recientes, como parte de una estrategia sostenida de mejoramiento urbano en beneficio de la movilidad y la calidad de vida de las familias potosinas.

El presidente municipal señaló que este objetivo se construye sobre los resultados obtenidos tanto en su administración anterior como en la actual, en las que se ha consolidado un modelo de obra integral que incluye pavimentación, banquetas, drenajes y tomas de agua. Tan solo en el presente año se pavimentaron 115 calles, cifra que marca el referente para las metas planteadas para el próximo ejercicio.

Enrique Galindo subrayó que sostener e incluso acelerar este ritmo de trabajo en 2026 tendría un impacto muy significativo para la ciudad, al fortalecer la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo ordenado de San Luis Capital, consolidando un programa continuo de rehabilitación de vialidades en colonias y avenidas principales.