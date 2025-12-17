logo pulso
ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

SLP

Alcalde proyecta mantener el ritmo de pavimentación

Anticipó que el próximo año se mantendrá la intervención integral de calles y avenidas

Por Redacción

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Alcalde proyecta mantener el ritmo de pavimentación

El alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, informó que para 2026 se mantendrá un ritmo intensivo de intervención en calles y avenidas, similar al alcanzado durante los años recientes, como parte de una estrategia sostenida de mejoramiento urbano en beneficio de la movilidad y la calidad de vida de las familias potosinas.

El presidente municipal señaló que este objetivo se construye sobre los resultados obtenidos tanto en su administración anterior como en la actual, en las que se ha consolidado un modelo de obra integral que incluye pavimentación, banquetas, drenajes y tomas de agua. Tan solo en el presente año se pavimentaron 115 calles, cifra que marca el referente para las metas planteadas para el próximo ejercicio.

Enrique Galindo subrayó que sostener e incluso acelerar este ritmo de trabajo en 2026 tendría un impacto muy significativo para la ciudad, al fortalecer la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo ordenado de San Luis Capital, consolidando un programa continuo de rehabilitación de vialidades en colonias y avenidas principales.

Marco Gama defiende Ley gobernadora
Marco Gama defiende "Ley gobernadora"

SLP

Pulso Online

El diputado asegura que en otros estados también se están planteando reformas similares

Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte
SLP

Ana Paula Vázquez

El diputado Marco Gama Basarte reconoce acuerdo político en la conformación del Concejo Municipal de Villa de Pozos.

Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de Ley Gobernadora
SLP

Ana Paula Vázquez

La reforma electoral busca perpetuar un cacicazgo desde Palacio de Gobierno, acusó Marvely Costanzo

Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS
SLP

Samuel Moreno

En los próximos días, se dará a conocer de manera oficial el nombramiento