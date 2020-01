Alcaldía reducirá deuda heredada a 700 mdp

Como meta para este año, el Gobierno de la capital tiene la reducción a sólo 700 millones de pesos, de la pesada y millonaria deuda que heredó de administraciones pasadas, la que incluso llegó a superar los mil 400 millones de pesos, así lo dio a conocer el Tesorero Municipal, Rodrigo Portilla Díaz.

Destacó que ya se logró reducir esa millonaria cantidad en un 42%, por lo que se buscará disminuir en más de un 50%, durante este 2020, con medidas que implicarán un manejo muy escrupuloso, legal y transparente de los recursos tanto federales como los obtenidos a través de la propia recaudación.

De los 700 millones de pesos en los que se pretende quede la deuda heredada, 400 millones corresponde a la deuda bancaria contraída por pasadas gestiones a largo plazo, y el resto, de 300 millones de pesos, 200 millones son de pasivos a proveedores, pero aún así es la cantidad más baja que se ha logrado en los últimos 10 años.

No obstante, dijo que siguen en gestiones con proveedores diversos por 100 millones de pesos, de los cuales, 50 millones sí fueron debidamente registrados, pero otra cantidad similar resulta que son pasivos que no fueron registrados o de los que no hay contratos sobre todo en el trienio anterior, por lo que sugirió a los afectados interponer demandas contra quienes resulten responsables.

En cuanto a los contratistas, el Tesorero capitalino adelantó que se reflejará un aumento en ese rubro, "puesto que por instrucciones del Alcalde, Xavier Nava, no se les pagó hasta que confirmaran que habían terminado la obra asignada y demostraran la calidad de la misma".

Sin embargo, durante enero, febrero y marzo de este año, se comenzará con esos pagos ya que se cuentan con los recursos necesarios para cubrirlos sin mayores complicaciones, finalizó Portilla Díaz.