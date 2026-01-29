logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alerta CEPC ante frío intenso para el fin de semana

Los temperaturas más bajas, hasta ahora, se han reportado en Villa de Ramos, Venado y Catorce

Por Rubén Pacheco

Enero 29, 2026 02:21 p.m.
A
Alerta CEPC ante frío intenso para el fin de semana

Si bien, el frente frío 31 generó bajas temperaturas en tres municipios de San Luis Potosí, la entrada y permanencia del norte 32 podría provocar nevadas y mayor un clima más helado, advirtió Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Refirió que derivado del norte 31, los temperaturas más bajas se reportaron en Villa de Ramos con - 3 grados Celsius, -2 grados Celsius en Venado y - 1 grado Celsius en Catorce.

Sin embargo, alertó que el clima más intenso se registraría este fin de semana con el frente frío 32, cuyo fenómeno generaría nevadas en la zona metropolitana, sobre todo, hacia la sierra de Álvarez.

Asimismo, las regiones serranas de los municipios Venado, Charcas y Catorce, por lo cual, las autoridades municipales de protección civil y la ciudadanía deben reforzar las medidas de prevención y resguardo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En entrevista, reiteró que mediante los programas y operativos de respuesta, la Coordinación Estatal mantiene vigilancia permanente en los 59 municipios no solo con la atención a personas en situación de mendicidad, sino también con el reparto de cobijas y habilitación de albergues.

Destacó que hasta el momento, no se reportan personas fallecidas por hipotermia o asfixiadas por monóxido de carbono al encender fogatas u otro combustible para generar calor. 

LEA TAMBIÉN

Frente frío 30 mantiene mañanas frías y alerta por heladas

Fin de semana se prevén temperaturas de hasta –2 grados

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alerta CEPC ante frío intenso para el fin de semana
Alerta CEPC ante frío intenso para el fin de semana

Alerta CEPC ante frío intenso para el fin de semana

SLP

Rubén Pacheco

Los temperaturas más bajas, hasta ahora, se han reportado en Villa de Ramos, Venado y Catorce

Matiza Gallardo su operativo Convoy; será legal y sin rapar
Matiza Gallardo su operativo Convoy; será legal y sin rapar

Matiza Gallardo su operativo Convoy; "será legal y sin rapar"

SLP

Rubén Pacheco

Gobierno estatal actuará para colaborar en labores de seguridad con los municipios, precisó el gobernador

Habrá coalición Morena, PVEM y PT a nivel estatal, afirma Gallardo
Habrá coalición Morena, PVEM y PT a nivel estatal, afirma Gallardo

"Habrá coalición Morena, PVEM y PT a nivel estatal", afirma Gallardo

SLP

Rubén Pacheco

Asumió que ninguna de las tres fuerzas políticas se "quedará con más" en las candidaturas

Alianza Morena, PT y PVEM no es invencible, dice Guajardo
Alianza Morena, PT y PVEM no es invencible, dice Guajardo

"Alianza Morena, PT y PVEM no es invencible", dice Guajardo

SLP

Ana Paula Vázquez

Sobre la renuncia de Aranza Puente al PAN descartó una crisis interna en el partido