Frente frío 30 mantiene mañanas frías y alerta por heladas

El frente frío número 30, que ingresó a la región desde hace varios días, continúa generando mañanas frías y contrastes térmicos a lo largo del día, con temperaturas mínimas de hasta 3 grados y máximas cercanas a los 28 grados Celsius.

Para este jueves se prevén cielos mayormente despejados, con nubosidad dispersa y ambiente templado conforme avance la tarde. Los vientos serán ligeros, aunque con ráfagas moderadas que podrían superar los 25 kilómetros por hora.

La condición más relevante se espera durante el fin de semana, cuando se pronostican descensos importantes en la temperatura, con valores bajos a muy bajos, que podrían oscilar entre 4 y –2 grados, principalmente entre la madrugada del sábado y el domingo.

Ante este escenario, se recomienda tomar precauciones, especialmente con personas adultas mayores, niñas y niños, así como con actividades al aire libre durante las primeras horas del día.

