logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Frente frío 30 mantiene mañanas frías y alerta por heladas

Fin de semana se prevén temperaturas de hasta –2 grados

Por Redacción

Enero 29, 2026 08:10 a.m.
A
Frente frío 30 mantiene mañanas frías y alerta por heladas

El frente frío número 30, que ingresó a la región desde hace varios días, continúa generando mañanas frías y contrastes térmicos a lo largo del día, con temperaturas mínimas de hasta 3 grados y máximas cercanas a los 28 grados Celsius.

Para este jueves se prevén cielos mayormente despejados, con nubosidad dispersa y ambiente templado conforme avance la tarde. Los vientos serán ligeros, aunque con ráfagas moderadas que podrían superar los 25 kilómetros por hora.

La condición más relevante se espera durante el fin de semana, cuando se pronostican descensos importantes en la temperatura, con valores bajos a muy bajos, que podrían oscilar entre 4 y –2 grados, principalmente entre la madrugada del sábado y el domingo.

Ante este escenario, se recomienda tomar precauciones, especialmente con personas adultas mayores, niñas y niños, así como con actividades al aire libre durante las primeras horas del día.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Frente frío 30 mantiene mañanas frías y alerta por heladas
Frente frío 30 mantiene mañanas frías y alerta por heladas

Frente frío 30 mantiene mañanas frías y alerta por heladas

SLP

Redacción

Fin de semana se prevén temperaturas de hasta –2 grados

R. Gallardo C. logra nuevas rutas aéreas a CdMx y Monterrey
R. Gallardo C. logra nuevas rutas aéreas a CdMx y Monterrey

R. Gallardo C. logra nuevas rutas aéreas a CdMx y Monterrey

SLP

Redacción

La conectividad aérea en alianza con Viva Aerobús, fortalece el desarrollo económico y turístico

Detectan a más conductores ebrios
Detectan a más conductores ebrios

Detectan a más conductores ebrios

SLP

Rolando Morales

La cifra de infractores es superior a la registrada en noviembre y diciembre

Morena, PVEM y PT irán juntos en 2027
Morena, PVEM y PT irán juntos en 2027

Morena, PVEM y PT irán juntos en 2027

SLP

El Universal

Refuerzan los partidos de la 4T coalición para garantizar continuidad del proyecto en próximas elecciones