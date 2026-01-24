logo pulso
Gráfico | Emiten alerta por fuertes vientos en SLP

Seguirán mínimas de 7°C en zona centro y de 08°C en el altiplano

Por Pulso Online

Enero 24, 2026 10:43 a.m.
A
Gráfico | Emiten alerta por fuertes vientos en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el pronóstico climático para este sábado 24 de enero.

Frente frío número 30.

- Temperaturas Máximas: De  23ºC en zona centro, de 31°C en zona huasteca.

- Temperaturas Mínimas: 07°C en zona centro y 08°C zona altiplano.

Busca Galindo mayor consenso posible para realizar obras
Busca Galindo mayor consenso posible para realizar obras

Busca Galindo mayor consenso posible para realizar obras

SLP

Rolando Morales

El Consejo de Desarrollo Municipal autorizó proyectos clave como la intervención en El Saucito

En marcha, plan de manejo para conservar ANP en Paseo a la Presa
En marcha, plan de manejo para conservar ANP en Paseo a la Presa

En marcha, plan de manejo para conservar ANP en Paseo a la Presa

SLP

Rolando Morales

Se busca ordenar la conservación y uso del área natural protegida 'Paseo a la Presa'.

Tras caso Rich, antros cumplen con reglas: Villa Gutiérrez
Tras caso Rich, antros cumplen con reglas: Villa Gutiérrez

Tras caso Rich, antros cumplen con reglas: Villa Gutiérrez

SLP

Rolando Morales

Se reforzaron los protocolos de seguridad en establecimientos con alta afluencia de personas, aseguró

Sistema de cuidados debe mejorarse, no eliminarse: Urbina
Sistema de cuidados debe mejorarse, no eliminarse: Urbina

Sistema de cuidados debe mejorarse, no eliminarse: Urbina

SLP

Rolando Morales

La regidora Adriana Urbina Aguilar destaca la importancia de la consulta pública para fortalecer el Reglamento del Sistema Municipal de Cuidados.