Alerta diputada por cifra de embarazos en adolescentes

Mireya Vancini advirtió la necesidad de reforzar acciones preventivas en coordinación entre autoridades

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 15, 2025 12:09 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Tras conocerse que en San Luis Potosí el 20 por ciento de los embarazos registrados corresponden a adolescentes, según datos de la Dirección delos Servicios de Salud, la diputada Mireya Vancini advirtió la necesidad de reforzar acciones preventivas en coordinación entre autoridades, escuelas, familias y sociedad civil.

La presidenta de la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte señaló que algunos de los casos involucran a menores de edad muy jóvenes, e incluso están relacionados con acoso y abuso sexual.“Yo creo que hay muchas medidas que se tienen que hacer, se tiene que trabajar gobierno, escuelas, sociedad de padres de familia en sí, los ciudadanos en general, pero qué es lo que está pasando. Nuestros valores están en los suelos, a veces lo que pasa en los niños, en las niñas, afecta en el futuro y van a tener niños y van a tener niñas y qué es lo que va a ser”, declaró.

Vancini recordó que, durante su paso por presidencia municipal, detectó que en varios municipios la incidencia es alta, aunque muchos casos no se denuncian. “Que no se notifique no quiere decir que no haya”, puntualizó.

En ese sentido, adelantó que desde el Congreso se propondrán recorridos en escuelas para revisar las estrategias de prevención y dialogar con el sistema educativo. 

