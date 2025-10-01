logo pulso
Alerta el SMN por más lluvias en SLP

Es debido a la onda tropical número 35 que llegó acompañada de humedad y vientos

Por El Universal

Octubre 01, 2025 03:07 p.m.
A
Alerta el SMN por más lluvias en SLP

Las lluvias intensas, muy fuertes y fuertes, seguirán hoy en, al menos, 28 estados de México debido a la onda tropical número 35 que llegó acompañada de humedad y vientos fuertes, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En las próximas horas, informó, se pronostican lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros (mm), en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas; muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Sinaloa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y fuertes, de 25 a 50 mm, en Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla y Tamaulipas.
Habrá chubascos, de 5 a 25 mm, en Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, así como lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm, en Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.
El SMN advirtió que las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que exhortó a la población a atender sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Indicó que se espera viento de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h en Veracruz y Oaxaca, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tabasco.
También se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros (m) de altura en las costas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Guerrero.
Los vientos fuertes pronosticados podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, alertó.

SLP

El Universal

Es debido a la onda tropical número 35 que llegó acompañada de humedad y vientos

