Luis Estrada recibirá homenaje en el Festival de Cine UASLP

Además, el actor Joaquín Cosío ofrecerá una masterclass

Por Estrella Govea

Octubre 01, 2025 02:51 p.m.
Luis Estrada recibirá homenaje en el Festival de Cine UASLP

El Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí celebrará su octava edición del 6 al 10 de octubre con dos invitados centrales: Luis Estrada y Joaquín Cosío.
El director de La Ley de Herodes, El Infierno y La Dictadura Perfecta recibirá el Premio Peyote, reconocimiento que el festival otorga a figuras clave del cine nacional.

La ceremonia estará acompañada por el actor Joaquín Cosío, quien además impartirá una masterclass el jueves 9 de octubre en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.
La programación contempla proyecciones, talleres, charlas y la exhibición de cortometrajes potosinos que se difundirán también en la plataforma "Nuestro Cine" del IMCINE.

El homenaje a Matilde Latenta, primera directora de cine potosina, y la presencia de realizadores como Fernanda Valadez y Carlos Cuarón complementan la agenda.

Además, el actor Joaquín Cosío ofrecerá una masterclass

