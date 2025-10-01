Luis Estrada recibirá homenaje en el Festival de Cine UASLP
Además, el actor Joaquín Cosío ofrecerá una masterclass
El Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí celebrará su octava edición del 6 al 10 de octubre con dos invitados centrales: Luis Estrada y Joaquín Cosío.
El director de La Ley de Herodes, El Infierno y La Dictadura Perfecta recibirá el Premio Peyote, reconocimiento que el festival otorga a figuras clave del cine nacional.
La ceremonia estará acompañada por el actor Joaquín Cosío, quien además impartirá una masterclass el jueves 9 de octubre en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.
La programación contempla proyecciones, talleres, charlas y la exhibición de cortometrajes potosinos que se difundirán también en la plataforma "Nuestro Cine" del IMCINE.
El homenaje a Matilde Latenta, primera directora de cine potosina, y la presencia de realizadores como Fernanda Valadez y Carlos Cuarón complementan la agenda.
no te pierdas estas noticias
Luis Estrada recibirá homenaje en el Festival de Cine UASLP
Estrella Govea
Además, el actor Joaquín Cosío ofrecerá una masterclass
Juárez Córdova, nuevo director de Cultura en la capital
Estrella Govea
Entra en el lugar de Héctor Ulises Tello, informó el alcalde Enrique Galindo