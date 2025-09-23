Alerta en 30 colonias por violencia intrafamiliar y de género

La titular de la Instancia Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento capitalino, Martha Orta Rodríguez, informó que se han identificado 30 colonias consideradas "de calor" por la alta incidencia de informes relacionados con violencia intrafamiliar y de género.

Estas zonas, explicó, fueron definidas a partir del análisis de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al registrar un mayor número de solicitudes de apoyo y llamadas a la línea de emergencia habilitada para atender estos casos, la cual es 44-48-22-36-35.

Entre ellas se encuentran sectores como Las Terceras, la colonia Popular, Arbolitos y Santa Fe.

Orta Rodríguez señaló que, la estrategia "Con Nosotras" busca atender las causas de la violencia desde el territorio, a través de la difusión del violentometro, trípticos informativos y asesoría jurídica y psicológica en programas como Capital al 100 y Domingo de Pilas.

La funcionaria destacó que en los últimos dos meses la línea de apoyo ha recibido entre tres y cuatro llamadas diarias, no todas de auxilio inmediato, pero sí de información y orientación.

Añadió que los principales afectados son mujeres adultas mayores, así como niñas, niños y adolescentes, por lo que llamó a la ciudadanía a prevenir y solicitar ayuda de manera temprana para evitar que los casos escalen a situaciones más graves.

Aparte, e n sesión de la Comisión Permanente de Atención a las Mujeres del Ayuntamiento de San Luis Potosí, la regidora presidenta Luz Magdalena Cisneros Jiménez solicitó a la Instancia de las Mujeres fortalecer su informe trimestral con acciones no solo de prevención, sino también de atención directa a casos de violencia que enfrentan las mujeres en el municipio capitalino.

Cisneros Jiménez subrayó que es necesario ampliar el enfoque de los programas y destacó la importancia de que se atienda de manera inmediata a las víctimas.

Respecto a la capacitación en prevención de violencia que se da a los funcionarios municipales, la regidora pidió que no se limite a personal operativo, sino que incluya a funcionarios de primer y segundo nivel, quienes en muchos casos ejercen violencia y acoso laboral hacia sus subordinados. En su opinión, la formación de mandos directivos es clave para erradicar esta problemática al interior de la administración municipal.

Asimismo, solicitó que se transparenten las acciones implementadas en materia de atención a la violencia de género, con el fin de identificar necesidades específicas y desde el Cabildo fortalecer a la Instancia de las Mujeres para impulsar políticas más efectivas.

Finalmente, los integrantes de la comisión coincidieron en que los informes sobre la Instancia de las Mujeres, Puerta Violeta y demás programas enfocados en la atención de mujeres, jóvenes y niñas deben ser considerados un punto de partida para mejorar y ampliar la cobertura de estas acciones en beneficio de la ciudadanía.