Alerta por rachas de hasta 60 km/h en Villa de Pozos

La Dirección General de Protección Civil de Villa de Pozos emitió un aviso preventivo ante la presencia de vientos fuertes que podrían alcanzar rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en las próximas horas.

La autoridad advirtió que estas condiciones pueden provocar caída de ramas y objetos sueltos, desprendimiento de láminas o estructuras ligeras, tolvaneras con baja visibilidad y posibles afectaciones al suministro eléctrico.

Entre las recomendaciones se encuentra asegurar techos, lonas y objetos colocados en azoteas, retirar macetas y artículos de balcones, evitar resguardarse bajo árboles o estructuras inestables y manejar con precaución.

En caso de emergencia, se pidió a la población comunicarse al 911 o al número de Protección Civil Municipal: 444 809 2548.

La dependencia informó que mantiene el monitoreo permanente de las condiciones climáticas en el municipio.