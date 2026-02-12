logo pulso
Alerta por rachas de hasta 60 km/h en Villa de Pozos

Prevén rachas fuertes con riesgo de caída de objetos y tolvaneras.

Por Redacción

Febrero 12, 2026 12:05 p.m.
A
Imagen de archivo

Imagen de archivo

La Dirección General de Protección Civil de Villa de Pozos emitió un aviso preventivo ante la presencia de vientos fuertes que podrían alcanzar rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en las próximas horas.

La autoridad advirtió que estas condiciones pueden provocar caída de ramas y objetos sueltos, desprendimiento de láminas o estructuras ligeras, tolvaneras con baja visibilidad y posibles afectaciones al suministro eléctrico.

Entre las recomendaciones se encuentra asegurar techos, lonas y objetos colocados en azoteas, retirar macetas y artículos de balcones, evitar resguardarse bajo árboles o estructuras inestables y manejar con precaución.

En caso de emergencia, se pidió a la población comunicarse al 911 o al número de Protección Civil Municipal: 444 809 2548.

La dependencia informó que mantiene el monitoreo permanente de las condiciones climáticas en el municipio.

Alerta por rachas de hasta 60 km/h en Villa de Pozos
