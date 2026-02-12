Pronostican mínimas de 7°C en zona centro de SLP
Temperaturas bajarán durante la madrugada también en el Altiplano
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para las próximas horas se prevén temperaturas mínimas de hasta 7 grados en la zona centro y 8 grados en el Altiplano, mientras que las máximas alcanzarán los 28 grados en la región centro y hasta 30 grados en la Huasteca.
Ante el descenso térmico, la dependencia exhortó a la población a tomar precauciones, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.
Entre las recomendaciones emitidas se encuentran abrigarse con varias capas de ropa, revisar que calentadores y estufas estén correctamente ventilados para evitar acumulación de monóxido de carbono y proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.
En materia de salud, Protección Civil pidió mantenerse hidratado, consumir frutas ricas en vitamina C y evitar cambios bruscos de temperatura. También llamó a extremar cuidados con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, considerados grupos vulnerables ante el frío.
