Pronostican mínimas de 7°C en zona centro de SLP

Temperaturas bajarán durante la madrugada también en el Altiplano

Por Redacción

Febrero 12, 2026 08:22 a.m.
A
Pronostican mínimas de 7°C en zona centro de SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para las próximas horas se prevén temperaturas mínimas de hasta 7 grados en la zona centro y 8 grados en el Altiplano, mientras que las máximas alcanzarán los 28 grados en la región centro y hasta 30 grados en la Huasteca.

Ante el descenso térmico, la dependencia exhortó a la población a tomar precauciones, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran abrigarse con varias capas de ropa, revisar que calentadores y estufas estén correctamente ventilados para evitar acumulación de monóxido de carbono y proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

En materia de salud, Protección Civil pidió mantenerse hidratado, consumir frutas ricas en vitamina C y evitar cambios bruscos de temperatura. También llamó a extremar cuidados con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, considerados grupos vulnerables ante el frío.

