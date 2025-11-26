logo pulso
Alertan por casos de consumo de marihuana desde los 13 años

El Instituto Temazcalli señaló que es fundamental que padres y madres platiquen con sus hijos

Por Flor Martínez

Noviembre 26, 2025 02:31 p.m.
A
Foto: Omar Hernández / Pulso

Foto: Omar Hernández / Pulso

En adolescentes desde los 13 años de edad se ha detectado el consumo de marihuana, alcohol y cigarro en San Luis Potosí, reportó el titular del Instituto Temazcalli, René Contreras Flores.

Señaló que el consumo temprano de estas sustancias suele ser la puerta de entrada hacia drogas de mayor impacto, como la cocaína y el "cristal".

Tras esta situación, hizo un llamado a madres y padres para fortalecer la comunicación con sus hijos y estar atentos a cambios de comportamiento, desde actitudes compulsivas o negativas.

"Sabemos que hoy en día mamá y papá trabajan, pero es fundamental que platiquen con sus hijos y mantengan contacto con los maestros", señaló.

Además, mencionó que se mantiene coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y con la Secretaría de Salud para la detección temprana de casos dentro de planteles educativos.

Indicó que cuando se identifican conductas de riesgo en alguna escuela, se canaliza al menor al área de Salud Mental Infantil y de la Adolescencia del Instituto, donde recibe evaluación por psicólogos y psiquiatras.

Refirió que actualmente los internamientos por adicciones en el instituto corresponden a personas de entre 20 y 45 años, ya que los adolescentes reciben atención principalmente en modalidad ambulatoria.

Finalmente, añadió que el Instituto Temazcalli cerrará el 2025 con más de 100 mil atenciones: 33 mil en el área de Salud Mental Infantil y Adolescencia (niños desde 3 años hasta jóvenes de 17 años), más de 30 mil exámenes toxicológicos aplicados en coordinación con dependencias estatales y empresas, 35 mil acciones preventivas en aulas escolares y 4 mil atenciones en el área de autismo.

